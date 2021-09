NAC krijgt in spektakelstuk pak slaag van Jong Ajax: ‘Het was een schiettent’

Oud-NEC oordeelt: ‘Bruijn is niet gelukkig op de flank, Tavsan heeft meer dreiging’

21:55 NIJMEGEN - In deze rubriek blikt een oud-speler of oud-trainer van NEC terug op de afgelopen wedstrijd van NEC. Deze keer laat Arno Arts zijn licht schijnen over het thuisduel met Willem II, dat in een 0-0 gelijkspel eindigde.