NAC staat na vertrek Steijn en aandeelhouders voor de zoveelste reset

Zelfs Frank de Boer besteedde er aandacht aan, gistermiddag, voorafgaand aan de EK-wedstrijd van Nederland tegen Noord-Macedonië van vanavond. ,,Ik heb met hem te doen”, zei de bondscoach. Hij doelde op Maurice Steijn, van wie zaterdag bekend werd dat hij opstapt bij NAC. Aanleiding hiervoor, zo stelde de Bredase club, waren bedreigingen vanuit supporters aan het adres van de trainer.

Het vertrek van de Hagenaar kan niet los worden gezien van de onrust die er de laatste maanden (opnieuw) was rondom NAC, dat na de mislukte promotiestrijd van afgelopen seizoen opnieuw een jaar eerste divisie wacht. Steijn oogstte veel kritiek. Onder meer vanwege zijn, volgens supporters, te verdedigende speelstijl. En omdat hij volgens hen een privéoorlogje voerde met de in Breda populaire, maar niet altijd spelende spits Sydney van Hooijdonk. Nadat de nog maar net aangestelde technisch directeur Ton Lokhoff herhaaldelijk botste met Steijn en vervolgens besloot op te stappen, barstte de bom volledig. In een petitie eisten supporters het vertrek van de hoofdtrainer.

Quote Nu Steijn is vertrokken en Manders daarmee zijn belangrijk­ste bondgenoot kwijt is, lijkt het dan ook een kwestie van tijd voordat ook de algemeen directeur sneuvelt.

Zover kwam het zaterdag dus, volgens de officiële lezing ‘uit veiligheidsoverwegingen’. Wat die veiligheidsoverwegingen exact inhielden, is onduidelijk. Zowel Steijn als algemeen directeur Mattijs Manders was gisteren niet bereikbaar voor een reactie. Ze uitten hun ongenoegen vooralsnog slechts in een tamelijk curieus persbericht op de clubwebsite. Daarin wordt regionaal medium BN De Stem verweten ‘een negatieve sfeer te hebben gecreëerd’ en een podium te hebben gegeven aan ‘personen met een eigen agenda die vilein en giftig is’. ,,Bewuste leugens voeren daarbij de boventoon en deze krant publiceert deze vuilspuiterij kritiekloos. Sterker: hoogst zelden worden bronnen gecheckt, hoor en wederhoor wordt nauwelijks toegepast en meningen van anonieme bronnen worden als feiten gepresenteerd”, schrijft NAC.

Het wijzen naar alles en iedereen is illustratief voor de kokende sfeer in en rond het Rat Verlegh Stadion. En alleszeggend over de kampenstrijd die op de achtergrond al maanden woedt tussen aan de ene kant Steijn en Manders en anderzijds Pierre van Hooijdonk en zijn in Breda machtige entourage. Manders en Steijn vinden Pi-Air, vader van topscorer Sydney, en co aanhoudende bronnen van onrust. Andersom laakt ‘het kamp Breda’ het beleid van de ‘Haagse’ directie en staf. Nu Steijn is vertrokken en Manders daarmee zijn belangrijkste bondgenoot kwijt is, lijkt het dan ook een kwestie van tijd voordat ook de algemeen directeur sneuvelt. Gevolg: Niet voor het eerst in de clubhistorie zit NAC dan zonder algemeen directeur. Zonder hoofdtrainer. En zonder technisch directeur, aangezien een terugkeer van de alom geliefde clublegende Lokhoff vooralsnog niet aan de orde is.

En als klap op de vuurpijl maakten de drie grote aandeelhouders van NAC, Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema, gistermiddag bekend dat ook zij vertrekken. Moe als ze zeggen te zijn van alle perikelen. Het vermogende drietal, dat NAC jaren terug voor een faillissement behoedde en vervolgens vaak bijsprong bij financiële gaten, zet de aandelen te koop.

Talloze vragen rijzen nu daarom boven het Rat Verlegh Stadion. Wie volgt Steijn op? Wie is er in de organisatie überhaupt nog over om een trainer aan te stellen? Wie gaat Manders straks vervangen als ook hij is verdreven? En, vermoedelijk nog de meest cruciale: wie neemt de aandelen van de ‘grote drie’ over?

Vaststaat dat het ook de komend tijd nog wel rumoerig zal blijven bij NAC. Al is dat cynisch genoeg feitelijk nog de enige houvast in de verder vrij treurige situatie. Het is tenslotte zelden anders geweest in Breda.

