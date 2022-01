NAC-sterspeler Thom Haye haalt uit naar clubleiding: ‘Had meer respect verwacht’

,,Een mogelijke transfer naar Heerenveen speelt nog steeds”, zegt Haye na afloop voor de camera van ESPN. ,,Ik snap er vrijwel niets van hoe het nu de laatste tijd loopt, ook in de communicatie. Het bedrag ligt er, maar daar is amper op gereageerd. En het begint nu zulke vormen aan te nemen dat ik me er heel erg aan stoor.” Haye maakt de afgelopen tijd grote indruk bij NAC. Ook tegen PEC was de 26-jarige middenvelder weer de grote man. Bij de eerste goal gaf hij de assist en hij stond met een fraaie dieptepass aan de basis van de winnende treffer.

,,Het is volgens mij een bedrag dat nog nooit is neergelegd voor een speler van mijn leeftijd op dit niveau”, vervolgt een zichtbaar verontwaardigde Haye. De middenvelder stipt de geruchten rond een overname van NAC aan als eventuele boosdoener. ,,Het lijkt alsof er andere belangen spelen op de achtergrond en daar heb ik het best wel moeilijk mee.”



,,Als je me zo waardevol vindt voor de club, dan had ik wel wat meer respect verwacht”, besluit Haye. ,,Alleen in de communicatie al.”