NAC-trainer Steijn niet in quarantaine na Spanjereis en maandag wél op de bank tegen NEC

KNVB na overleg met ministe­ries: ‘Snel groen licht over toelaten publiek is nodig’

26 april Zijn er ook in de komende competitierondes in de eredivisie supporters op de tribunes welkom? De KNVB is er alles aan gelegen om dit voor elkaar te krijgen. Vanochtend voerde een afvaardiging van de voetbalbond daarom opnieuw overleg met de verschillende ministeries. Mogelijk volgt vanmiddag reeds uitsluitsel.