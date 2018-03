NAC wil Feyenoord in eigen huis voor tweede keer pootje lichten

Willem II wil in Friesland verder afstand nemen van de­gra­da­tie­streep

8:01 Voor de derde keer kruisen Willem II en Heerenveen dit seizoen de degens met elkaar. In de competitie verloren de Tricolores nog, terwijl in de KNVB Beker de Friezen werden uitgeschakeld. Jurgen Streppel is hoofdtrainer van Heerenveen en was in het verleden vijf jaar eindverantwoordelijke in Tilburg Willem II staat zes punten boven een play-off-plaats