NAC wil Kees van Wonderen binnenhalen als trainer

Eerst telefonisch tijdens het trainingskamp in Portugal en vervolgens deze week twee een-op-een gesprekken om elkaars plannen aan te horen en in een persoonlijk onderhoud toe te lichten. Kees van Wonderen wordt bijgestaan door zijn broer Edward van Wonderen die zijn zaakwaarnemer is. Vrijdag, de middag voor de wedstrijd Helmond Sport - NAC (0-0), zaten beide partijen wederom met elkaar om de tafel. De verwachting is dat Van Wonderen, die nimmer een club in het betaalde voetbal heeft geleid, in januari aangesteld wordt als trainer van NAC.

Oranje

Begin december trad de 51-jarige Van Wonderen terug als assistent van het Nederlands elftal, omdat hij merkte dat zijn ambities verder reikten dan alleen rechterhand te zijn van Ronald Koeman. Dat hij daarmee het EK komende zomer aan zich voorbij laat gaan, is voor hem van ondergeschikt belang. Hij gaf bij zijn vertrek aan dat hij niet blij was met zijn rol bij Oranje als assistent van Koeman, die op zijn beurt tevreden was over de inbreng van Van Wonderen.

In de periode 1994-1996 speelde Van Wonderen twee seizoenen bij NAC, daarna maakte hij de stap naar Feyenoord waarmee hij in 1999 landskampioen werd en in 2002 samen met Pierre van Hooijdonk de UEFA Cup veroverde. Na zijn actieve voetbalcarrière was de oud-voetballer van 2008 tot en met 2015 verdeeld over drie episodes assistent bij FC Twente om vervolgens over te stappen naar de KNVB.

In dienst van de voetbalbond won hij met Oranje onder 17 in 2018 het jeugd-EK, later dat jaar werd hij toegevoegd aan de technisch staf van bondscoach Koeman. Eerder leidde Van Wonderen twee jaar Oranje onder 18.