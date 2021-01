NAC ziet achterstand verder oplopen, Brobbey belangrijk voor Jong Ajax

FC Groningen pakt punt na comeback tegen concurrent FC Twente

17 januari FC Groningen heeft een knap punt gepakt in eigen huis tegen FC Twente (2-2). De ploeg van Danny Buijs stond in de eerste helft met 0-2 achter, maar herpakte zich in de tweede 45 minuten door doelpunten van Ahmed El Messaoudi en Jorgen Strand Larsen.