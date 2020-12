Napoli heeft een hekel aan Nederlandse bezoekjes

AZ kan zich vanavond plaatsen met een zege op Napoli en bij puntverlies van concurrent Real Sociedad plaatsen voor de knockout-fase van de Europa League. De Italiaanse tegenstander zal hebben gebaald toen het in de loting werd gekoppeld aan AZ.

Delen per e-mail

Napoli reist namelijk niet graag af naar Nederland. De Gli Azzurri boekten in het roemrijke verleden nog nooit een zege op Nederlandse bodem. Van de laatste acht ontmoetingen in Nederland won Napoli slechts eenmaal: in de Champions League-groepsfase van het seizoen 2017/2018 was het Feyenoord de baas (3-1).

Ook in Napels zijn Nederlandse ploegen de subtopper vaak de baas. De tweede en tevens laatste zege van Napoli dateert van 1970, toen Ajax in de achtste finale van de UEFA Cup werd verslagen. In eigen huis won Napoli met 1-0 dankzij een treffer van Pierpaolo Manservisi.

Volledig scherm AZ in duel met Real Sociedad. © BSR Agency Ook de Alkmaarders waren in de eerste speelronde van het nieuwe Europa League-seizoen te sterk. Dankzij een treffer van Dani de Wit werd het 0-1. Nu Napoli op bezoek komt, geldt AZ misschien zelfs als favoriet. De ploeg van Arne Slot kan in ieder geval teren op een sublieme thuisreeks. Sinds februari 2017 werd er in het eigen AFAS Stadion niet meer verloren. Na die nederlaag tegen Olympique Lyon (1-4) bleef AZ thuis elf duels ongeslagen.

AZ pakte zeven punten uit de eerste vier wedstrijden, waardoor het momenteel de derde plaats bezet. Napoli voert de groep aan met negen punten, terwijl Real Sociedad hetzelfde puntenaantal heeft als AZ. Hekkensluiter is HNK Rijeka, dat in alle vier de groepsfaseduels een nederlaag moest slikken. AZ gaat in de laatste speelronde nog op bezoek bij de al uitgespeelde Kroaten.