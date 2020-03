Nations League-schema bekend: Oranje start met twee thuisduels

Tournoi de France Lieke Martens is terug bij Oranje: ‘Mentaal was mijn afwezig­heid heel zwaar’

3 maart Het ging tijdens het WK enorm vaak over de teen van Lieke Martens. Nu is de buitenspeler terug bij Oranje. Morgen beginnen de Leeuwinnen aan een oefentoernooi in Frankrijk, als voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio. Brazilië is de eerste tegenstander.