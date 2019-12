Ndayishimiye en Ihattaren stelen de show, Essers ondermaats

Mike Trésor Ndayishimiye was vrijdagavond één van de Ajax-beulen van Willem II. De Belgische middenvelder kreeg een 8 voor zijn sterke optreden in de Johan Cruijff Arena. PSV-spelmaker Mohamed Ihattaren (17) kreeg dat cijfer ook voor zijn goede wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Feyenoorder Marcos Senesi zag een degelijk optreden tegen Vitesse beloond worden met een 7,5.



Oussama Idrissi en Steven Bergwijn kregen ook een 7,5. Zij scoorden beiden twee keer namens respectievelijk AZ en PSV in hun overtuigende overwinningen op de zaterdagavond.



De 2,5 die Fortuna Sittard-verdediger Clint Essers kreeg voor zijn optreden tegen PSV was met afstand het laagste cijfer van deze speelronde. Zijn ploeggenoten George Cox en Branislav Ninaj kregen met een 4 ook een zware onvoldoende.

Ajax – Willem II 0-2

Ajax: Onana 6; Dest 4,5, Veltman 6, Blind 6 (80. Mazraoui -), Tagliafico 5,5; Van de Beek 5,5, Ziyech 5, Martínez 5; Tadic 5, Huntelaar 5 (80. Traoré -), Lang 5 (57. De Jong 6)

Willem II: Wellenreuther 7,5; Nieuwkoop 7, Holmén 7, Peters 6,5, Heerkes 6,5; Saddiki 6,5, Ndayishimiye 8, Llonch 7,5; Nunnely 7 (60. Dankerlui 7), Pavlidis 6,5 (90. Gladon -), Köhlert 6,5 (87. Vrousai -)

Scheidsrechter: Kuipers 6

Man of the match: Mike Trésor Ndayishimiye wordt steeds belangrijker voor Willem II. De Belgische middenvelder schoot onberispelijk raak vanaf de strafschopstip en bracht sowieso de nodige rust aan de bal bij de eredivisierevelatie van het moment.

ADO Den Haag – FC Twente 0-0

ADO Den Haag: Koopmans 7; Van Ewijk 6,5, Beugelsdijk 5,5, Pinas 6, Meijers 6,5; Malone 6, Immers 6, Goossens 5 (73. Bakker -); Summerville 6, Necid 5 (73. Kramer -), Falkenburg 5 (84. Hooi -)

FC Twente: Drommel 7; Verhaegh 6 (67. Pleguezuelo -), Busquets 7, Schenk 7, Verdonk 6; Brama 6,5, Roemeratoe 6, Selahi 4; Aitor 5, Vuckic 4 (74. Bergreen -), Nakamura 5,5 (81. Menig -)

Scheidsrechter: Mulder 5

Man of the match: De keepers Drommel en Koopmans waren de uitblinkers in de doelpuntloze wedstrijd waarbij Twente-keeper Drommel het meest doorslaggevend was.

PSV – Fortuna Sittard 5-0

PSV: Unnerstall 6; Dumfries 7, Schwaab 7, Viergever 7, Sadílek 7; Rosario 5,5 (46. Gutiérrez 6), Ihattaren 8, Thomas 7; Bergwijn 7,5 (56. Gakpo 7), Malen 7, Doan 7

Fortuna Sittard: Koselev 5,5; Essers 2,5 (46. Carbonell 5,5), Ninaj 4, Amiot 5 (74. Dammers -), Angha 5, Cox 4; Passlack 4,5 (46. Sambou 5,5), Diemers 7, Tekie 5,5; Damascan 5, Smeets 5,5

Scheidsrechter: Lindhout 5,5

Man of the match: Mo Ihattaren is met zijn benutte strafschop de jongste eredivisiespeler ooit die scoorde uit een strafschop. Hoe droeg de treffer op aan zijn overleden vader.

Volledig scherm © ANP Sport

VVV Venlo – FC Emmen 2-0

VVV-Venlo: Kirschbaum 6: Pachonik 6,5, Röseler 6, Kum 6,5, Janssen 6; Linthorst 7, Post 6,5, Van Ooijen 7; Sinclair 6 (85. Neudecker -), Opoku 7 (67. Yeboah -), Wright 5

FC Emmen: Telgenkamp 6, Veendorp 5, Araujo 5, Heylen 5, Burnet 5, Laursen 6, Hiariej 5 (78. De Vos), Chacón 6 (85. Ugrinic), Pena 5, De Leeuw 5 , Kolar 4 (46. Arias 5)

Scheidsrechter: Bax 5

Man of the match: Peter van Ooijen maakte tegen FC Emmen alweer zijn vijfde treffer van het seizoen. Dat is evenveel als in zijn laatste zes eredivisieseizoenen bij elkaar. Hij is met vijf doelpunten ook clubtopcorer.

Volledig scherm Peter van Ooijen. © ANP Sport

PEC Zwolle – AZ 0-3

PEC Zwolle: Zetterer 6,5; Hamer 5,5, Lachman 5,5, Lam 5,5 (73. Kersten -), Van Wermeskerken 6,5; Dekker 5,5, Clement 6,5, Huiberts 6,5 (82. Bruns -); Van Crooij 5, Thy 6, Johnsen 5 (70. Van Duinen -)

AZ: Bizot 7; Svensson 6, Clasie 5,5, Wuytens 7, Wijndal 6,5 (80. Reijnders -); Koopmeiners 6,5, Midtsjo 6, De Wit 5; Stengs 7 (70. Sugawara -), Boadu 6,5, Idrissi 7,5 (70. Ouwejan -)

Scheidsrechter: Gözübüyük 6,5

Man of the match: Oussama Idrissi was beslissend voor AZ met twee prachtige treffers. Nu al heeft hij dit seizoen meer gescoord dan hij ooit heeft gedaan in één seizoen.

Vitesse – Feyenoord 0-0

Feyenoord: Marsman 7; Geertruida 5,5, Botteghin 7, Senesi 7,5, Malacia 6,5; Toornstra 6, Fer 6, Kökcü 6,5; Berghuis 6, Jørgensen 4, Sinisterra 5 (88. Larsson -)

Vitesse: Pasveer 6,5; Lelieveld 6, Doekhi 6,5, Obispo 6, Clark 6; Bero 6, Bazoer 6, Foor 6 (80. Honda -); Dicko 6 (75. Grot -), Matavz 5, Linssen 5,5

Scheidsrechter: Van Boekel 5

Man of the match: Marcos Senesi was weer de beste verdediger van Feyenoord in de zevende eredivisiewedstrijd voor de club.

Volledig scherm Marcos Senesi in duel met Jay-Roy Grot. © BSR Agency

FC Groningen – FC Utrecht 0-1

FC Groningen: Padt 5,5; Zeefuik 6,5, Itakura 6,5, Memisevic 6, Warmerdam 6; El Messaoudi 5 (46. Gudmundsson 5,5), Matusiwa 6, Lundqvist 5 (80. El Hankouri -), Hrustic 6,5; Sierhuis 6 (70. Benschop -), Asoro 5,5

FC Utrecht: Paes 6,5;Klaiber 6,5 Janssen 6, Hoogma 6, Van der Maarel 6; Van Overeem 6,5, Maher 6, Gustafson 6; Cerny 5,5 (68. Ramselaar -), Van de Streek 5,5 (78. Bahebeck -) Kerk 6 (88. Troupée -)

Scheidsrechter: Blom 6,5

Man of the match: Joris van Overeem was nuttig op het middenveld van FC Utrecht.

RKC Waalwijk – sc Heerenveen 1-3

RKC Waalwijk: Vaessen 6,5; Gaari 5 (88. Van Weert -), Mulder 7, Delcroix 6,5, Bakari 6; Rienstra 5 (61. Tahiri 6), Spierings 6,5, Leemans 6; Maatsen 6,5, Vente 4,5 , Sow 5 (46. Bilate 6,5)

sc Heerenveen: Hahn 6,5; Van Rhijn 6, Dresevic 6,5, Botman 6,5, Floranus 6; Kongolo 6, Faik 7, Veerman 6 (84. Bruijn -); Van Bergen 7, Odgaard 6,5, Ejuke 7 (74. Dreyer -)

Scheidsrechter: Nagtegaal 7,5

Man of the match: Chidera Ejuke was weer terug bij Heerenveen en liet zich direct weer gelden voorin.

Sparta Rotterdam – Heracles Almelo 0-0

Heracles Almelo: Blaswich 6; Breukers 6, Pröpper 6, Knoester 6,5, Czyborra 6; Kiomourtzoglou 6, Osman 6,5, Merkel 6; Mauro Junior 5,5 (89. Bijleveld -), Dessers 5,5, Dos Santos 5,5 (85. Konings -)

Sparta Rotterdam: Harush 6,5, Abels 5, Vriends 6, Mattheij 6,5, Faye 6, Harroui 6 (58. D. Duarte 5), Auassar 5, Smeets 5, Rayhi 6 (64. L Duarte), Ache 5, Dervisoglu 5 (77. Piroe)

Scheidsrechter: Martens 5

Man of the match: Doelman Ariel Harush was belangrijk voor Sparta door een redding te verrichten op een vrije trap van Mohammed Osman.