NEC bekert verder na zwaarbevochten zege bij FC Groningen

Bekergoal zorgt voor dosis vertrouwen bij Huisman: Het is bij Vitesse dringen voor een basis­plaats

ARNHEM/HUISSEN - Vitesse gaat de koker in voor de loting van de kwartfinale in de KNVB-beker. Voor Daan Huisman vormt de goal in de 2-0 zege op derdedivisionist DVS’33 een belangrijke opsteker. Hij is verwikkeld in een zware concurrentiestrijd in het Arnhemse kamp.

7:47