NEC boekt eerste zege sinds 14 augustus dankzij fraaie goal van jubilaris Lasse Schöne

Lasse Schöne maakte kort voor rust het doelpunt. De 36-jarige Deen kreeg de bal net buiten het zestienmetergebied aangespeeld en haalde doeltreffend uit via de binnenkant van de paal. Schöne scoorde daarmee in zijn jubileumwedstrijd. De middenvelder speelde zijn 400ste duel in de eredivisie. Qua buitenlandse spelers kwam alleen de Zuid-Afrikaanse keeper Hans Vonk (436 keer) vaker in actie in de eredivisie.



SC Cambuur, dat trainer Sjors Ultee snel hoopt te benoemen als vervanger van de gestopte Henk de Jong, was in de tweede helft dicht bij de gelijkmaker. Jamie Jacobs miste ruim een kwartier voor tijd toen hij in kansrijke positie stond.