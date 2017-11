NEC-Jong Ajax, de topper die geen topper is

Door Daniël Dwarswaard



Het is een rechtstreeks gevolg van de afwezigheid van beloftenploegen in de Jupiler League. Natuurlijk is de wedstrijd voor het Jong Ajax van trainer Michael Reiziger belangrijk, maar de wedstrijd vanavond is allerminst het gesprek van de dag in Amsterdam. Simpelweg omdat Jong Ajax altijd in de schaduw van het grote Ajax staat.