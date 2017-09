NEC wint ruim in beker, De Graafschap verlengt tegen amateurs

In de eerste tien minuten van de tweede helft scoorde NEC twee keer en was het verschil gemaakt in en tegen Emmen. Voor de Drenthenaren eindigt het bekertoernooi daarmee in de eerste ronde.

De Graafschap

Of dat ook geldt voor De Graafschap, is afwachten. De Doetinchemmers speelden in de reguliere speeltijd met 1-1 gelijk tegen de amateurs van Kozakken Boys. Op het sportpark in Werkendam kwamen de Superboeren in de eerste helft op achterstand door een rake vrije trap. Spits Sjoerd Ars trok in de tweede helft de stand gelijk. In de resterende 25 minuten konden de Achterhoekers het verschil niet maken, waardoor een verlening van twee keer een kwartier noodzakelijk is.