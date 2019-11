Necid dwingt nieuwe kans in de spits bij ADO af

Door Yorick Groeneweg Tomas Necid was meer dan een jaar de spits van ADO Den Haag, maar verloor dit seizoen zijn plek aan Michiel Kramer. Nu lijken de rollen weer omgedraaid. ,,Tomas heeft keihard gewerkt, ook toen hij ernaast kwam te staan. Daarnaast heeft hij goals gemaakt in oefenwedstrijden. Een jongen om te belonen”, vindt trainer Fons Groenendijk.

In de laatste wedstrijd, voor de interlandonderbreking tegen Fortuna Sittard (1-0 verlies), werd Kramer al halverwege voor Necid gewisseld. De spits kwam amper in het spel voor en maakte ook een gefrustreerde indruk.

Dat laatste is iets wat ADO nu niet kan gebruiken. Met slechts één overwinning in de laatste acht wedstrijden staan ze slechts één punt boven de streep. ,,Belangrijk is dat we beseffen wat nu op het spel staat, het is zaak om punten te halen”, vervolgt Groenendijk. De trainer ziet kansen om voor de winterstop onderin weg te komen. ,,Van de vijf wedstrijden spelen we er drie thuis. Dat biedt perspectief.”