Nederland verloor al vier keer op rij van Frankrijk

Het Nederlands elftal vliegt zaterdag naar Parijs in de wetenschap dat het de laatste vier ontmoetingen met Frankrijk heeft verloren. Daardoor is de balans na 26 onderlinge duels in het voordeel van 'Les Bleus' gekomen, met twaalf overwinningen tegenover tien van Oranje. Vier duels eindigden onbeslist.

Begin 2014 verloor Oranje een oefeninterland in het Stade de France met 2-0. Het was voor de toenmalige bondscoach Louis van Gaal reden om zijn tactiek aan te passen richting het WK in Brazilië. Daar pakte Oranje in een behoudend 5-3-2-systeem brons. In maart 2016 won Frankrijk opnieuw een vriendschappelijke ontmoeting, op de avond waarop de overleden Johan Cruijff werd herdacht. Blaise Matuidi maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt, nadat Oranje was teruggekomen van een 2-0-achterstand (2-3).



In de kwalificatie voor het WK 2018 kwam het Nederlands elftal de Fransen weer tegen. In Amsterdam werd het 0-1 door een doelpunt van Paul Pogba, in het Stade de France hield Oranje open huis (4-0).