Neem jezelf lekker in de maling, PSV

KNVB-beker Blind aast met Ajax op revanche in de Kuip

7:14 Van Daley Blind hoeft er de komende dagen in de kleedkamer van Ajax geen briefje te hangen met 6-2, de cijfers van de pijnlijke nederlaag vorige maand in de competitiewedstrijd tegen Feyenoord. ,,Je hoeft ons niet extra te motiveren hoor", zegt Blind. ,,Wij willen ons in de halve finale van de beker heel graag revancheren in de Kuip."