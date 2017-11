Negatieve recordreeks Feyenoord houdt aan

Anderlecht verloor tussen 2003 en 2005 liefst twaalf duels op rij in de Champions League, zo zocht databureau Gracenote uit. Dinamo Zagreb heeft een reeks van elf nederlagen staan, Olympique Marseille en Rapid Wien van negen.

Feyenoord verloor in 2002 de laatste drie groepswedstrijden tegen Dinamo Kiev (2-0), Juventus (2-0) en Newcastle United (2-3).



Na vijftien jaar afwezigheid is de Rotterdamse ploeg dit seizoen terug in de Champions League. De landskampioen verloor achtereenvolgens van Manchester City (0-4), Napoli (3-1), twee keer van Sjachtar Donetsk (1-2 en 3-1) en dinsdag weer van City (1-0). De laatste keer dat Feyenoord een resultaat boekte op het hoogste Europese podium, was op 1 oktober 2002 thuis tegen Dinamo Kiev (0-0).