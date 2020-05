Neres: ‘De moeilijkste maanden in mijn carrière’

,,In eerste instantie leek het een hele simpele blessure, maar gedurende mijn herstel werd het steeds ingewikkelder en traden er complicaties op", aldus Neres, die op 5 november van vorig jaar in de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea (4-4) een knieblessure opliep. De blessure leek mee te vallen en tijdens de winterstop leek Neres alweer dicht bij een rentree. En toen kwam de eerste terugval. ,,Elke keer als ik terugkeerde op het veld kreeg ik een terugslag. Dat maakte mijn herstel ook zo moeilijk. Ik trainde onwijs hard en deed er alles aan om terug te keren, maar ik boekte geen progressie", aldus de 23-jarige Braziliaan.

Neres bleef sukkelen met de blessure en kon dus niet voorkomen dat Ajax werd uitgeschakeld in de Champions League. Neres: ,,Dat is moeilijk voor mij geweest. Elke speler wil spelen. Voor mij was dat niet mogelijk en daarom kon ik soms ook niet mezelf zijn."



Volgens Ajax is Neres op dit moment dagelijks bezig met zijn herstel. Ajax verwacht dat hij bij de start van het nieuwe seizoen weer helemaal fit is. ,,Nu kan ik rustig mijn knie 'optrainen'. Ik heb enorm veel krachttraining gedaan en dat heeft geholpen. Ik hoop het volgend seizoen weer goed te gaan doen voor de ploeg", aldus Neres, die daarmee hint op een langer verblijf in Amsterdam..