Neres laat Ajax en Keizer weer even adem halen

Door Daniël Dwarswaard



De Braziliaanse buitenspeler, die nog niet overtuigde in Amsterdam, speelde net als Ajax een slap eerste halfuur, maar scoorde voor rust wel twee cruciale doelpunten. Terwijl het daarvoor een klein wonder was dat Heerenveen niet op voorsprong was gekomen.



Tot opluchting van heel Ajax dat onder hoogspanning naar Heerenveen was afgereisd. Een goed resultaat in Friesland was pure noodzaak om de crisis in Amsterdam in ieder geval voor de komende tijd te bezweren. Nu volgt eerst de interlandperiode waarna een thuiswedstrijd tegen Sparta wacht.



Bij Ajax waren het vooral Klaas-Jan Huntelaar (twee assists op Neres) en Hakim Ziyech die de toon zetten. Zijn waren fel en gaven de rest van het elftal het juiste sein. Keizer had daarnaast met Lasse Schöne in plaats van Frenkie de Jong voor meer routine gekozen. De keuzes van de trainer vielen dit keer eens wel gelukkig uit.



Ook nieuwkomer Max Wöber kreeg zijn eerste basisplaats in Heerenveen. De Oostenrijkse verdediger maakte een prima indruk. Hij maakte de opluchting bij Ajax compleet door de 0-4 te maken. Even daarvoor had Schöne al voor ontspanning gezorgd in het Amsterdamse kamp. De Deen maakte vanaf de strafschopstip de 0-3.