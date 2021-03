Neres moet advies aan goede vriend Antony bekopen met minder speeltijd: ‘Ik denk dat het een strijd is’

Vitesse wil rollen omdraaien in de eredivisie: jacht geopend op AZ

5 maart ARNHEM - Vitesse zoekt de weg omhoog. De Arnhemse club wil na een sportieve crisis weer een rol van betekenis spelen in de kop van de eredivisie. Winst in de topper tegen AZ is dan nodig, stelt coach Thomas Letsch.