Neres opnieuw opgenomen in Braziliaanse selectie

Eerbetoon DJ Superstar Zo denken Vitessehel­den terug aan Dejan Curovic

14:12 Dejan Curovic heeft overal in Arnhem verhalen achtergelaten. Iedereen heeft wel een anekdote over de clubicoon van Vitesse, die afgelopen zondag op 51-jarige leeftijd overleed. De thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle staat volledig in het teken van 'DJ Superstar'. Daarom een verzameling van herinneringen.