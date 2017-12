Nicolai Jørgensen terug tegen Heerenveen

Door Mikos Gouka Zijn plek op de bank bleef in de Galgenwaard echter zonder gevolgen omdat het duel werd geannuleerd. Bart Nieuwkoop trainde gisteren weer buiten, maar de rechtsback met hamstringklachten komt zeker niet in actie tegen de Friezen. Dat biedt weer mogelijkheden voor Jeremiah St. Juste, die tegen Napoli inviel als flankverdediger. De aankoop van Heerenveen had in Utrecht ook als rechtsback gespeeld.

Miquel Nelom ontbreekt wederom door een bovenbeenblessure. De jonge Tyrell Malacia maakt tegen Heerenveen zijn debuut in de eredivisie. Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Ridgeciano Haps komen pas in 2018 weer in actie. ,,Nee, we zijn niet blij dat we zondag niet in actie zijn gekomen’’, zegt Van Bronckhorst. ,,We waren er klaar voor, maar de omstandigheden waren dramatisch. Maar de ploeg is fit, we voelen dat we aan een serie bezig zijn. Dat moet tegen Heerenveen een vervolg krijgen.’’