Nicolás Tagliafico verruilt Ajax voor het Olympique Lyon van Peter Bosz

Olympique Lyon, dat vorig jaar achtste werd in Frankrijk en dus geen Europees voetbal speelt dit seizoen, had in eerste instantie de pijlen gericht op Tyrell Malacia, maar de vleugelverdediger van Feyenoord koos voor een avontuur bij het Manchester United van Erik ten Hag. Vervolgens werd de aandacht verlegd naar Amsterdam, waar Tagliafico al langere tijd in verband werd gebracht met een transfer.

Zo wilde FC Barcelona de afgelopen winter Tagliafico overnemen, maar Ajax liet toen de Argentijn niet gaan omdat ze op drie fronten actief waren: de race om de landstitel, het bekertoernooi én de Champions League. In gesprek met AS liet de Argentijn toen weten zeer teleurgesteld te zijn: ,,Ik ben al vier jaar bij de club en ik heb altijd alles gegeven. Ik stond er altijd. Ook buiten het veld koos ik altijd voor het clubbelang. Nu ik deze kans kreeg en ze me niet laten gaan, merk ik dat ze me teleurstellen”, zei Tagliafico.

Volledig scherm Nicolás Tagliafico viert uitbundig feest namens Ajax na de winnende goal van Antony tegen Feyenoord. Met zijn fanatisme groeide de Argentijn uit tot publiekslieveling in Amsterdam. © Pim Ras Fotografie

,,Ik begrijp dat we in januari zaten en dat de situatie niet gemakkelijk was, maar uiteindelijk schaadt deze situatie ons allebei. Ze begrepen me en ze hebben hun redenen, maar het is jammer. Ik vind dat je dit soort kansen niet moet laten lopen. Dit was een droomkans en ze hebben me niet geholpen. Het was ook niet vanaf het begin duidelijk dat ze me niet zouden laten gaan. Het stelt me teleur, omdat ik het gevoel heb dat het mijn professionaliteit schaadt. Ik train altijd goed, veroorzaak nooit een probleem, vertoon altijd goed gedrag.”

Publiekslieveling

Tagliafico trainde donderdagmorgen in Oostenrijk, tijdens het trainingskamp van Ajax, nog apart. De Argentijn greep daarbij meermaals naar zijn voet. Die lichte kwetsuur hield hij over aan zijn laatste minuten in het shirt van Ajax, waarin hij tegen Red Bull Salzburg (2-3 winst) zijn laatste stevige duels uitvocht. Zo verlaat de linksback, die 4,5 jaar geleden in Amsterdam neerstreek, en na zijn sterke debuut tegen Feyenoord met zijn onverzettelijkheid tot publiekslieveling uitgroeide, Ajax in stijl.

Olympique Lyon verblijft momenteel op trainingskamp in Nederland. Zaterdag spelen Bosz en consorten tegen Willem II, zondag in de Kuip tegen Feyenoord.