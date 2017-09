‘Niet goed genoeg? Kijk naar de prijzen’

Door Mikos Gouka

De critici riepen het al. De verdediging van Feyenoord, dat kan in de eredivisie. Maar de Champions League is een ander verhaal. Hadden jullie je als centrale duo al eens eerder zo machteloos gevoeld?

Jan-Arie van der Heijden: ,,De wedstrijd tegen Manchester City voelde een beetje als onze nederlaag vorig seizoen in de Arena tegen Ajax. Ook toen kwamen we heel vroeg op achterstand en waren we niet in staat om het nog om te draaien. Na anderhalve minuut kon het strijdplan de prullenbak in.’’

Eric Botteghin: ,,Manchester City was in alles beter. Toch verwacht ik niet dat het bij ons zal doorwerken naar de wedstrijd tegen PSV. Dit zal ons ook niet snel meer overkomen.’’

Verlang je op het veld dan naar het einde?

Van der Heijden: ,,Zodra wij ons in het veld tactisch aanpasten, deden zij dat ook weer meteen. City is moeiteloos in staat om drie systemen te spelen. We waren kansloos.’’

Botteghin: ,,We weten nu hoe het is om tegen de wereldtop te spelen. In het veld voel je dan dat het er niet in zit. Maar hoe lastig het ook was om tegen Gabriel Jesus en Sergio Agüero te spelen, je kunt beter worden van dit soort ervaringen.’’

De kraker tegen PSV staat voor de deur. Vorig jaar vervulden jullie hoofdrollen tegen die ploeg. Eric maakte de winnende goal in Eindhoven, Jan-Arie stond aan de basis van de treffer vanwege doellijntechnologie in de Kuip.

Botteghin: ,,Die goals hebben zeker geholpen. Maar Feyenoord werd geen kampioen dankzij Botteghin of Van der Heijden, hoor.’’

Van der Heijden: ,,Bij die goal dankzij de doellijntechnologie dacht ik echt dat het apparaat kapot was. Je claimt een doelpunt, maar eigenlijk verwacht je dat-ie niet zit. Tot Zoet de bal naar zijn borst trok, over de doellijn.’’

Jullie werden kampioen, maar niet iedereen vond Feyenoord de sterkste ploeg van Nederland.

Botteghin: ,,Niet? We stonden toch van de eerste tot en met de laatste speeldag bovenaan?’’

Er is buiten Rotterdam een theorie die zegt: als Ajax niet zo ver in de Europa League was gekomen, dan...

Van der Heijden: ,,En als de aarde plat is, dan konden we er allemaal vanaf vallen.’’

Botteghin: ,,Als er echt mensen zijn die er zo over denken, dan tonen ze geen respect naar ons toe en dat is dan verder hun probleem.’’

Er is nog een theorie. Met Botteghin en Van der Heijden de Champions League in, dat kan eigenlijk niet.

Botteghin: ,,Champions League spelen is heel lastig. Voor alle spelers uit de eredivisie. Maar kijk naar Paris Saint-Germain, allemaal topverdedigers en toch zes doelpunten geïncasseerd tegen Barcelona vorig seizoen. Bij een club als Feyenoord moet op zo’n avond alles kloppen, willen we een kans maken op een succesje in de Champions League. Dat is ons als team tegen Manchester City niet gelukt.’’

Maar vind je de twijfels terecht?

Volledig scherm © Kay int Veen Botteghin: ,,Bij elke club waar ik tekende, waren er twijfels. Is die Eric Botteghin wel goed genoeg? Bij PEC Zwolle, bij NAC, bij FC Groningen. En bij al die clubs vertrok ik door de voordeur als een gewaardeerde speler. Bij Feyenoord heb ik de beker gewonnen, de landstitel en de Johan Cruijff Schaal veroverd. Dus zeg jij het maar.’’



Van der Heijden: ,,Als ze over mij beweren dat ik geen echte verdediger ben, moeten ze eens kijken hoeveel duels ik in de eredivisie heb gewonnen. Over Eric zeggen mensen: een goede verdediger, maar hij kan niet opbouwen. Maar volgens mij kwam negentig procent van de ballen die hij vorig seizoen vooruit speelde aan.’’

Feyenoord zal een paar jaar geleden toch niet hebben gedacht: als wij Botteghin en Van der Heijden bij elkaar kunnen krijgen, hebben we het centrum voor een kampioensploeg. Wat is het geheim?

Van der Heijden: ,,Hoe kom jij erbij dat de club daar niet in geloofde? Misschien moet je het Martin van Geel (technisch directeur, red.) vragen. Misschien heeft hij het altijd al wel zo in ons gezien.’’

Denk je? Hij zocht toch vooral betaalbare spelers. Eric kostte 2,5 miljoen euro en jij was transfervrij.

Botteghin: ,,Dat heeft hij dan goed gezien voor Feyenoord. De sleutel is echt hard werken. Tijdens de trainingen, maar ook daarna. Wij willen altijd beter worden en dat lukt.’’

Van der Heijden: ,,Oefeningen na de reguliere trainingen doen we vaak met de verdedigingslinie. Wat doen we als Eric doordekt op een spits? Ik weet waar hij zit, als ik het duel aan-ga. Maar ook waar de backs zitten.’’

Eric speelt fysiek zoals hij altijd heeft gespeeld. Voor jou is dat bijna een metamorfose.

Van der Heijden: ,,Vroeger had ik een andere lichaamsbouw. Het voelt inmiddels echt goed om ook veel duels te kunnen winnen.’’

Botteghin: ,,Jan-Arie wint ook zijn kopduels. Hij is gewoon een heel goede verdediger geworden.’’

Moet een goed centraal duo ook buiten het veld bevriend zijn?

Van der Heijden: ,,Nee, denk aanSergio Ramos en Gerard Piqué bij Spanje. Geen boezemvrienden, maar een geweldig duo. Maar Eric en ik zijn wel vrienden.’’

Ja?

Van der Heijden: ,,Ik ga bij Eric eten, al moet ik hem nog wel bij mij uitnodigen. Maar we kunnen het gewoon goed vinden met elkaar.’’

Er zijn tussen jullie grote verschillen qua achtergrond. Eric groeide op in het levensgevaarlijke São Paulo, Jan-Arie komt uit het rustige Schoonhoven. Zegt dat iets?

Volledig scherm © ANP Pro Shots Van der Heijden: ,,Nee, want ik denk juist dat we op elkaar lijken. Zeker in de manier waarop we met de mensen om ons heen omgaan. Ik heb inderdaad een zorgeloze jeugd gehad. Eric vertelt weleens over Brazilië. Dat hij eens een vriend meenam naar zijn vaderland en dat die jongen nog geen twee minuten in het land was of hij maakte al een overval mee.’’



Botteghin: ,,Er is in São Paulo ooit een pistool op mij gericht, toen ik met mijn moeder in de auto zat. Dat was een vreselijke ervaring. Maar ja, het is Brazilië, het verschil tussen rijk en arm is er te groot.’’

En overeenkomsten? Jullie zijn allebei gelovig?

Botteghin: ,,Ik ben zeker gelovig en daar ben ik heel open in.’’

Van der Heijden: ,,Ik geloof dat je een goed mens moet zijn.’’

Botteghin: ,,Ik heb zelf iets meegemaakt dat ik zie als iets wat God heeft gedaan. Mijn vrouw had ooit een tumor in haar hoofd, we woonden nog in Brazilië. Ze moest geopereerd worden. We zijn gaan bidden en toen er later nog een scan werd gemaakt, was het gezwel weg. Niets meer te zien. Dat moet iets van boven zijn toch? Dat weet ik zeker.’’

Jan-Arie, jij bent heel gesloten over jouw privéleven. Jouw vriendin Martine van Duijvenbode is een bekend fotomodel. Ze deed fotoshoots voor Nike en O’Neill.

Van der Heijden: ,,Ze heeft haar eigen carrière, ben trots op haar. Maar verder houd ik dat privé, ik kies er echt voor alleen over voetbal te praten.’’

Eric, jouw vrouw zegt dat ze jou nauwelijks herkent als je op het veld staat.

Botteghin: ,,Op het veld staat er een andere Botteghin. Als mijn vrouw een bepaalde gezichtsuitdrukking van mij op tv ziet, zegt ze inderdaad dat het een andere Eric is. Maar het is simpel: ik heb alles achter me gelaten in Brazilië om profvoetballer te kunnen worden in Nederland. Daar hoort passie bij, dat zit in mij.’’

Van der Heijden: ,,Eric weerspiegelt waar Feyenoord voor staat. Zoveel wilskracht, zoveel teamgeest, zoveel passie. Hij is een voorbeeld voor ons.’’

Hij gelooft heilig in wat hij doet. Is stap voor stap naar de top van Nederland gegroeid. En jullie pakken prijzen.