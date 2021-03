Niet Neuer of Oblak, maar deze doelman van Go Ahead is de beste ter wereld

Vanavond 21.00 uur Schöne en De Jong leven niet meer in het verleden en willen Ajax pijn doen: ‘Ze zijn zeker te pakken’

3 maart De nostalgie druipt ervan af. Lasse Schöne (34) en Siem de Jong (32) behoorden jarenlang tot het meubilair van Ajax en vierden er grote successen, maar vanavond (21.00 uur) telt dat allemaal niet meer als Heerenveen bezoek krijgt van Ajax in de halve finale van de TOTO KNVB-beker. ,,Ajax is zeker te pakken, daar moeten we in geloven.’’