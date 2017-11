Nieuwe inwoners van Waalwijk krijgen gratis seizoenskaart van RKC

Brands: Als ik Ajax was, zou ik De Ligt voor 50 miljoen meteen verkopen

10:36 Bij het Ziggo-programma Rondo ging het gisteravond over Matthijs de Ligt en de vermeende buitenlandse interesse. Marcel Brands, technisch directeur van concurrent PSV, was te gast en gaf lachend toe dat hij De Ligt voor 50 miljoen euro 'meteen zou verkopen als ik Ajax was.'