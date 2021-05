Nieuwe klap voor Jong Oranje: Na Noa Lang haakt ook Brian Brobbey geblesseerd af

Zeker is dat hij door de blessure niet kan uitkomen in de knock-out-fase van het EK. Brobbey debuteerde in de poulefase in maart. In de drie groepswedstrijden fungeerde de sterke aanvaller als invaller. Tegen Jong Hongarije bepaalde hij de eindstand op 6-1. Door die grote overwinning kwalificeerde Jong Oranje zich als groepshoofd voor de kwartfinale. Die staat op 31 mei gepland in Boedapest. Jong Frankrijk, één van de favorieten voor de EK-titel, is dan de tegenstander.