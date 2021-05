Nieuwe rivaliteit tussen oude vrienden: FC Emmen hoeft niet te rekenen op cadeautjes van FC Groningen

Verliest de jeugd interesse in voetbal? ‘Er is tegenwoor­dig zoveel afleiding’

5 mei Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez, een belangrijke initiatiefnemer van de mislukte Super League, is ervan overtuigd dat jongeren hun interesse in voetbal verliezen. Maar is dat wel zo? ,,Ik denk dat de interesse van jongeren zich vertaalt naar een ander soort consumptie.’’