Nieuwe VVV-trainer Luhukay: ‘Eer om in mijn eigen stad aan de slag te gaan’

De 57-jarige Luhukay is geboren in Venlo. Hij speelde in twee periodes voor de Limburgse club (1979-1982 en 1986-1989). Als trainer was hij vooral werkzaam in Duitsland, onder meer bij Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg en Hertha BSC. Bij zijn laatste club FC St. Pauli werd hij vorig jaar zomer ontslagen.

VVV-Venlo verloor onder leiding van De Koning de laatste zeven competitieduels. De club zakte daardoor naar de vijftiende plek op de ranglijst en staat nog maar 1 punt boven de degradatiezone. VVV-Venlo en De Koning hadden eerder al besloten om na dit seizoen uit elkaar te gaan.



Technisch manager Stan Valckx van VVV speelde vroeger samen met Luhukay in Venlo. De nieuwe trainer was al in beeld voor het komende seizoen als opvolger van De Koning.



Luhukay debuteert zondag als trainer van VVV-Venlo in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Er zijn nog acht speelronden te gaan in de Eredivisie.

,,Als Venlonaar vind ik het een eer om aan de slag te mogen gaan bij de betaald voetbalclub uit mijn eigen stad”, zei Luhukay. ,,Toen Stan me benaderde, hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Daarbij heb ik de nodige clubs onder mijn hoede gehad, maar nog nooit een eredivisieclub getraind. Dat zie ik als een extra uitdaging. Het doel is duidelijk: handhaving. We staan nu boven de streep. We gaan ervoor zorgen dat we daar ook blijven staan.”

Luhukay gaat in zijn technische staf samenwerken met Jay Driessen, Mark Luijpers, Frank Demouge en John Roox. ,,Jos heeft een indrukwekkende conduitestaat. Als rasechte Venlonaar is hij daarnaast de juiste persoon op de juiste plek bij VVV-Venlo. Jos weet wat het is om op het hoogste niveau met een ploeg te strijden om lijfsbehoud en kent de druk die daarbij komt kijken”, liet Valckx weten.