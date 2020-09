Nieuwkoop heeft basisplaats terug en baby Zoë eindelijk thuis: ‘Tegen ADO moet ik er weer staan’

,,Mijn vriendin en de kleine moesten om die reden al die tijd in het ziekenhuis blijven’’, zegt Nieuwkoop. ,,Deze week mogen ze eindelijk naar huis. Natuurlijk is dat een fijn gevoel, ze drinkt de flesjes nu leeg, de periode van sondevoeding is voorbij. Het ziet er goed uit.’’



De 24-jarige rechtsback begon verleden week tegen PEC Zwolle in de basiself, maar moest zondag tegen FC Twente weer op de bank plaatsnemen. Na het geblesseerd uitvallen van Eric Botteghin posteerde Dick Advocaat de in het Zeeuwse Tholen opgegroeide Nieuwkoop weer op de positie van rechtsback en Lutsharel Geertruida verhuisde naar het centrum van de defensie. ,,Natuurlijk was ik teleurgesteld dat ik niet in de basiself begon tegen FC Twente. Ik merkte het twee dagen voor de wedstrijd bij de tactische trainingen. Maar je moet er staan als er een beroep op je wordt gedaan,. Ik heb een goede voorbereiding gehad. Afgelopen seizoen bij Willem II heb ik veel gespeeld al was dat aan de aantallen misschien niet te zien omdat door de coronacrisis de competitie werd afgebroken. De trainer zei dat hij mij had gevolgd bij Willem II en dat ik mijn kans moest proberen te grijpen bij Feyenoord. Daar doe ik alles aan. Ik zit in mijn laatste contractjaar en wil me echt laten zien en zo afdwingen dat ik hier nog veel langer kan spelen.’’