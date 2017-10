Nieuwkoop maakt eerste minuten bij nederlaag Feyenoord 2

Nieuwkoop en Van Beek krijgen speelminuten bij de reserves om wedstrijdritme op te doen. Voor de Zeeuwse rechtsback zijn het zijn eerste minuten na een hamstringblessure; Van Beek was onder meer in de Champions League al een twintigtal minuten actief voor Feyenoord 1. De verdediger kwam ruim een jaar niet in actie door een teenblessure.



Ondanks dat Feyenoord met enkele namen speelden die ook geregeld minuten maken in het eerste elftal, verloor het team van trainer Roy Makaay alweer. Oud-Feyenoorder Jordy van Deelen maakte twintig minuten voor tijd de eerste treffer, Rutger Etten besliste even later de wedstrijd uit een penalty. Feyenoord 2 heeft nog altijd geen zege geboekt in de beloftencompetitie: er werd verloren van Heracles Almelo 2 en NAC Breda 2 (beiden 0-1) en gelijkgespeeld tegen het tweede van Excelsior: 2-2.