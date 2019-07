Nijkamp wil Ron Jans naar FC Cincinnati halen

Door Johan Inan

Nijkamp werd vorige maand door de huidige hekkensluiter van de MLS aangesteld als Sport Director. FC Cincinnati wordt momenteel op interim-basis gecoacht door de pas 29-jarige Yoann Damet, die het stokje heeft overgenomen van de in mei ontslagen Alan Koch. Nijkamp liet vorige week tegenover Amerikaanse media weten op zoek te zijn naar een hoofdtrainer die de club op korte termijn verder kan helpen.

In die zoektocht is de voormalige technisch directeur van PEC uitgekomen bij de trainer met wie hij in 2014 de eerste prijzen in de clubgeschiedenis naar Zwolle haalde. ,,Ik ben inderdaad gepolst", beaamt Jans, die verder niet wil bevestigen dat hij topkandidaat zou zijn en afgelopen weekend zelfs al een wedstrijd van FC Cincinnati bekeken zou hebben. ,,Meer dan dat kan en wil ik er eigenlijk niet over kwijt.”

Grote stap

Wanneer Jans de knoop over het in Amerika lonkende avontuur doorhakt? Lachend: ,,Dit is nogal een grote stap als we het doen. Ik neem een eventuele beslissing namelijk niet alleen, maar samen met mijn vrouw. We moeten eerst nog kijken of we dit zien zitten, voor we het over andere zaken gaan hebben.”