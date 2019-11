NOC*NSF: Daders bij de lurven pakken

,,We steunen de KNVB daar waar nodig bij het onderzoek om deze mensen bij de lurven te pakken”, zei de nieuwe voorzitter van de sportkoepel.



,,Het was een bijzonder weekend met mooie sportieve prestaties. Boksster Nouchka Fontijn won haar eerste partij na het WK, de voetballers plaatsten zich voor het EK en er was de overwinning van Max Verstappen”, begon Van Zanen. ,,En opeens is er een voetbalwedstrijd in Den Bosch waar dit gebeurt. Wij keuren het ten zeerste af. Dit kan echt niet. Met zijn allen moeten we hier volledig tegen zijn. En dit gebeurt ook op velden waar geen camera’s staan. Laten we dat niet vergeten.”