Nog geen concrete afspraken voor homospreekkoren in nieuwe voetbalseizoen: ‘Ligt niet zo simpel’

,,Maar het ligt niet zo simpel’’, stelt KNVB-directeur Marianne van Leeuwen. ,,Homo als woord is niet strafbaar in het wetboek van strafrecht. In stadions zijn allerlei liederen en leuzen te horen. ‘Alle boeren zijn homo’ of ‘yes, het zijn de homo’s van Vites’ en wat nog allemaal aan varianten voorbij komt gericht op individuele spelers. Daarom is eerst belangrijk dat er met alle clubs samen een norm wordt gesteld. Wat we precies gaan doen, daar komt een draaiboek voor. Hopenlijk in de loop van het nieuwe seizoen.’’