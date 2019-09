Nog geen datum voor rentree Van de Beek bij Ajax

Van de Beek, die in die tijd nog op weg leek naar Real Madrid, miste de thuiswedstrijd in de play-off van de Champions League tegen APOEL Nicosia en de competitiewedstrijd tegen Sparta. Beide duels werden gewonnen.

Tijdens de interlandperiode kon Van de Beek aan zijn herstel werken, maar hij trainde ook donderdag niet met de groep mee. Ajax meldt op de website dat het onbekend is wanneer Van de Beek zijn rentree kan maken. Ajax speelt zaterdag tegen sc Heerenveen en dinsdag in de Champions League tegen het Franse Lille. Daarna wacht op zondag 22 september de eerste topper in de eredivisie, de uitwedstrijd tegen PSV.