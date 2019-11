Noodkreet Sef Vergoossen: vier Limburgse profclubs is te veel

Door Dennis van Bergen



Alsof hun leven ervan afhing wiegden Fortuna Sittard-fans hun heupen bij het duel met VVV. Dat moest ook wel, als een malle de lucht in veren. Want, zongen ze erbij: ,,Wie niet springt is een mof”. In gewoon Nederlands: wie niet springt is voor Roda JC. Het is slechts één piepklein voorbeeldje van het sentiment dat als een deken over het Limburgse profvoetbal ligt. De clubs staan elkaar naar het leven. En toch: juist nu lijken ze elkaar harder nodig te hebben dan ooit.