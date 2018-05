Nooit was de Jupiler League zo sterk

Volgens De Koning is dat keihard nodig ook. ,,Want ik zie het zo: de Jupiler League is in Nederland nog altijd een aanhangsel. Ik bedoel: die competitie hangt er een beetje bij. Hopelijk kan dit een aanzet zijn dat de eerste divisie eindelijk eens echt serieus wordt genomen. Met de toevoeging van Twente en Roda heb je in ieder geval twee grote stadions. Als die vol komen is dat voor de uitstraling alleen maar goed. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Tweede Bundesliga. Dat is echt een volwaardige competitie. Natuurlijk is Duitsland veel groter en moeilijk met Nederland te vergelijken, maar in verhouding is de Jupiler League hier nog altijd het ondergeschoven kindje. Dat moet echt veranderen.’’