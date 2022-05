Noordelijke derby tussen FC Groningen en Cambuur op laatste speeldag

Thomas Verheydt leeft zijn droom: 'Bij elke verjaardag waar ik binnenkwam, hoorde ik: ‘Ga nou naar ADO‘’

Thomas Verheydt (30) beleeft het jaar van zijn leven. Eindelijk pakt hij zijn kans bij de club waarvan hij al van jongs af aan fan is. En hoe: nooit scoorde een ADO-spits vaker in één seizoen dan deze Haagse beer. ,,Dat kan ik ook in de eredivisie.’’

13 mei