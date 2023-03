Nourdin Boukhari slaat terug na reactie Phillip Cocu: ‘Een kat in het nauw maakt rare sprongen’

met video Ajax was dood en begraven, maar strijdt na reanimatie door John Heitinga volgende week om koppositie

Met een vijfde plek en zeven duels zonder zege leek Ajax in januari dood en begraven in de titelrace. Nadat de kampioen in Heerenveen voor de zevende keer foutloos bleef (2-4), is Ajax vastberaden na de reanimatie van John Heitinga in de aanstaande Klassieker de koppositie te heroveren.