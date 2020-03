Nouwen en keeperstrainer uit voorzorg weg bij Leeuwinnen vanwege coronavirus

,,De KNVB neemt deze preventieve maatregel nadat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vrijdagavond inwoners van de provincie Noord-Brabant adviseerde om bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken en thuis te blijven", zo schrijft de voetbalvond. ,,Beiden zijn woonachtig in Noord-Brabant en hebben last van hoesten en (neus)verkoudheid, maar zijn koortsvrij.”

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman is momenteel in Frankrijk om deel te nemen aan het Tournoi de France. Vanavond speelt Oranje tegen Canada, maar dat doet het dus zonder Nouwen. ,,De Nederlandse voetbalbond wil geen enkel risico nemen met de gezondheid en heeft om die reden ook steeds benadrukt de berichtgeving van het RIVM te volgen, en de wel of niet te nemen stappen te baseren op het oordeel van deskundigen. De maatregel is genomen in nauw overleg met staf en speelsters, inclusief Nouwen en Schoenmakers”, aldus de KNVB.

De toernooi-organisatie is door de bond op de hoogte gesteld. Of Wiegman een vervanger oproept voor Nouwen, is nog niet bekend.