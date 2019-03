‘Nu wordt bepaald of NAC er bovenop komt of niet’

FC Utrecht vreest morgen vooral de overlevingsdrang van NAC Breda, dat aan een zijden draadje aan het rechterrijtje van de eredivisie hangt. Het Rat Verlegh Stadion is uitverkocht, als eerste thuisduel in een reeks van twee in wat misschien wel de laatste strohalm is voor het noodlijdende NAC.

Door Tim Reedijk

Dick Advocaat lepelt de feitjes zo op. NAC pakt de punten niet in uitwedstrijden. Sterker: van de schamele zeventien punten werden er vijftien veroverd in het eigen Rat Verlegh. Dáár ligt dan ook de sleutel voor de hekkensluiter van de eredivisie om zich nog onder de dreigende degradatie vandaan te spelen. Nog vijf thuiswedstrijden te gaan, de eerste twee in de komende twee speelrondes tegen FC Utrecht en VVV-Venlo.

,,Die duels zijn waarschijnlijk voor hen de vraag of ze erbovenop komen of niet”, denkt Advocaat. ,,Het avondje-NAC is bekend en ik geloof dat het al vier dagen uitverkocht is. Dat zijn vervelende ploegen om tegen te spelen, het wordt een wedstrijd met heel veel strijd met het publiek erachter. Het belangrijkste is dat wij daar niet in mee gaan. Wij moeten de strijd wel winnen in duels maar er geen vechtwedstrijd van maken. Want dan krijg je het moeilijk.”

Vreemd

Maar: zoals NAC haar punten vooral in eigen huis pakt, is er bij FC Utrecht sprake van het merkwaardige gegeven dat die ploeg vooral buitenshuis drie punten grijpt. ,,Dat is ook zo vreemd. Maar het is wel zo dat we van de laatste drie thuiswedstrijden, allemaal gelijkspel, er twee hadden kunnen winnen. Moeten winnen. Qua overwicht, controle en kansen. Dan lukt het net niet, maar qua spel is het allemaal wel heel aardig. totaan het finale gedeelte. Daar stokt het vaak”, aldus Advocaat.