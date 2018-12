Ødegaard bezorgt zwak Vitesse in blessuretijd zege op Kozakken Boys

Vitesse drukte daarna niet door en kreeg daarvoor de rekening gepresenteerd. Na 59 minuten gaf Rasmus Thelander onnodig een vrije trap weg. Even later profiteerde Quentin Jacoba. De verdediger kopte een voorzet, volledig vrij, binnen voor de 1-1.



Vitesse schrok wakker en zette daarna aan. Dat leverde tien minuten voor tijd een kans op voor Bryan Linssen. Maar de flets acterende aanvoerder schoot op doelman Arends.



Kozakken Boys koerste daarmee af op een verlenging, maar Ødegaard vond diep in blessuretijd de ontsnappingsroute voor Vitesse. De Noor werd goed aangespeeld door Clarke-Salter, inmiddels toch gebracht door Sloetski, draaide zich vrij en schoot hard en laag raak.



De 1-2 was ook het laatste wapenfeit in Werkendam



Vitesse-Kozakken Boys 1-2 (0-1)

12. Bero 0-1, 59. Jacoba 1-1, 90. Ødegaard 1-2



Vitesse: Eduardo; Karavaev, Thelander, Doekhi (70. Clarke-Salter), Clark (61. Büttner); Serero, Bero, Foor (61. Gong); Ødegaard, Buitink, Linssen.