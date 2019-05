Ødegaard in door Ajacieden gedomineerd Elftal van het Jaar

Matthijs de Ligt kwam slechts acht honderdste tekort om Luuk de Jong van de titel Speler van het Jaar te houden, maar de aanvoerder van Ajax staat natuurlijk wel gewoon tussen de beste elf van 2018-2019.



Net als zijn collega’s in de Amsterdamse defensie Daley Blind en Nicolás Taglifico, al is laatstgenoemde wel van links naar rechts verhuisd.



De favoriete positie van de Argentijn is namelijk voor Angelino. De linksback van PSV werd derde in het spelersklassement en bleef Tagliafico (5de) dus voor. Frenkie de Jong vertegenwoordigt de landskampioen op het middenveld, waar hij naast Martin Ødegaard (Vitesse) en Nasser el Khayati (ADO Den Haag) staat.



Speler van het Jaar Luuk de Jong staat vanzelfsprekend in de spits. Hij wordt geflankeerd door de Ajacieden Hakim Ziyech en Dusan Tadic. VVV-doelman Lars Unnerstall, die deze zomer naar PSV vertrekt, was dit seizoen de beste keeper.