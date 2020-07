Oefenduel PSV gaat niet door: speler UNA krijgt in spelersbus telefoontje over besmetting

De speler van UNA was een paar dagen geleden getest en daaruit kwam geen betrouwbare uitslag. Vandaag vond opnieuw een test plaats en daarvan was de uitslag positief, zo kreeg hij onderweg naar de wedstrijd dus te horen.

De wedstrijd zou om 19.00 uur beginnen, maar om 18.00 uur kwam naar buiten dat de wedstrijd toch niet door kon gaan. De selectie van UNA was al aanwezig op De Herdgang, maar vanwege de besmetting van een jonge speler van de club uit het nabijgelegen Veldhoven keren zij nu onverrichte zaken terug. De besmette speler van UNA is door zijn vader opgehaald, de rest keerde met de spelersbus weer terug naar de club.



De selectie van PSV, dat vorige week maandag begon aan de voorbereiding op het seizoen onder de nieuwe trainer Roger Schmidt, gaat nu op De Herdgang nog wel een onderlinge oefenwedstrijd spelen. Die 'wedstrijd’ is live te volgen via het YouTube-kanaal van PSV. Bij het duel waren voor het eerst sinds 8 maart toeschouwers welkom, in totaal 300.