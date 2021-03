Of Virgil van Dijk het EK haalt? ‘Het wordt kiele-kiele’

,,Als ik Klopp was, had ik dit standpunt misschien ook ingenomen”, aldus de Boer. ,,We willen geen druk op Virgil leggen. Het gaat volgens plan. En dat plan is altijd geweest: het wordt kiele-kiele. Hij heeft nog acht weken, of dat genoeg is, dat weet ik niet. Een tegenslag van twee weken betekent al dat hij geen wedstrijden kan spelen voor Liverpool. En ik kan me voorstellen dat zij zeggen: richt je maar op volgend seizoen. Ik reken op dit moment niet op hem. Maar als het wél zou lukken, zou dat fantastisch zijn.”



,,Het is ook hoe Virgil er zelf in staat", ging De Boer verder. ,,Depay was afgelopen zomer klaar voor het EK na een zware knieblessure. Hij voelde zich sterk genoeg voor intense wedstrijden vlak achter elkaar. Hij was er klaar voor, dacht hij. Maar je weet niet hoe dat was afgelopen. Laten we nu maar afwachten hoe het loopt”