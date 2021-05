Okoye, Peña en Flemming blinken uit op voorlaatste speeldag, Jørgensen weer onvoldoende

PSV rekent op Zahavi tegen PEC Zwolle: ‘Alle steun heeft hem goed gedaan’

12 mei PSV kan morgen tegen PEC Zwolle normaal gesproken weer beschikken over Eran Zahavi. Dat zei trainer Roger Schmidt woensdagmorgen in aanloop naar de thuiswedstrijd op Hemelvaartsdag. ,,Ik ga nog met hem praten”, zei de coach. ,,Wat hem en zijn gezin is overkomen, is heel zwaar. We zijn elke dag in gesprek geweest en dinsdag heeft Eran weer volledig getraind.”