Olij in Kerkrade held en schlemiel bij opnieuw verliezend NAC

Verslag NEC dankzij twee treffers van Okita voorbij MVV

22:01 NIJMEGEN - NEC is al twee wedstrijden op rij ongeslagen in de eerste divisie. De Nijmegenaren hielden ook al twee duels achter elkaar ‘de nul’. Reden genoeg voor de technische staf om de basisopstelling intact te houden. Achter de naam van Josef Kvida (ribblessure) stond nog een vraagteken, maar de Tsjechische verdediger is gewoon inzetbaar tegen MVV. Mis niets in het liveblog!