Olivier Boscagli over de situatie bij PSV: ‘Nu gaan we zien of we een team zijn’

Uit al die mogelijkheden (35 stuks) scoorde PSV maar twee keer. ADO kreeg in het eigen Cars Jeans Stadion eenzevende van het aantal kansen en wist hetzelfde aantal goals te maken. Bij de eerste treffer van PSV zag Timo Baumgartl er slecht uit. Vlak voor tijd verloor Boscagli zelf een kopduel, maaide Jordan Teze naast de bal en had Yvon Mvogo geen weerwoord na een knappe omhaal van Michiel Kramer: 2-2. ,,Uiteindelijk was het een goede wedstrijd van ons als je puur naar het voetbal kijkt, maar aan het einde is het resultaat het belangrijkste. Iedereen is nu enorm teleurgesteld. Nu ga je zien of we een echt team kunnen zijn. Of we gaan onder water, of we gaan nu met onze borst vooruit vechten om hieruit te komen.”