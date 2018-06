‘On-Feyenoordachtig mooi, dit nieuwe complex’

De nieuwe kleedkamer met zijn ronde vorm. En met het Feyenoord-logo groot weerspiegeld in het dak, ja Martin van Geel noemt het de ruimte waar hij het meest trots op is. ,,Het kloppend hart van een complex waar we heel hard aan toe waren", zegt de technisch directeur. Jan de Jong noemt het zelfs 'on-Feyenoord-achtig mooi, dit complex'. Van Geel en collega-directeur De Jong poseren op twee stoelen in die kleedkamer. Fotocamera’s klikken. Boven hun hoofden blinken twee mini-Feyenoordshirtjes. Voor hun neus schittert een wandvullende foto van een juichende Kuip. Teammanager Bas van Noortwijk is er ook. Hij leidt vandaag alvast rond op het nieuwe trainingscentrum waar voortaan Feyenoord 1 gaat trainen. 1908 heet het, naar het jaar waarin de club is opgericht.

Overal ruikt het nog naar verf, naar leer en nieuwe meubels. Én naar echt gras. Want op het hoofdveld groeien nog steeds 100 procent natuurlijke sprieten. Een tweede veld is van hybridegras.



Feyenoord is de laatste van de traditionele topclubs plus AZ die een oefencomplex krijgt dat past bij de moderne tijd. En dat was inderdaad hard nodig. Eindelijk hoeft Feyenoord zich niet meer te schamen voor het gehannes met busjes. Of voor de gevaarlijke toestanden met spelers die eerst een drukke autoweg over moesten steken om te kunnen trainen. ,,Dat heen en weer rijden met busjes kostte 70.000 euro per jaar", zegt Van Geel. ,,En dat er nooit ongelukken zijn gebeurd met kinderen die op die drukke weg achter spelers aanrenden voor handtekening, was een wonder."